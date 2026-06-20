俳優の本木雅弘（60）が、19日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（後11：00）に出演。妻で、エッセイスト・内田也哉子（50）との関係を語った。【写真】「オーラ出まくりです」本木雅弘＆内田也哉子＆長男・長女・次男の家族5ショット14年ぶりの登場となる今回は、還暦を迎えた本木の素顔に迫る内容となり、長男・UTAや映画関係者、旧友らの証言から“父としての顔”やストイックな一面が明らかになったほか、1995年に結婚