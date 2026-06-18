かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。6月17日（水）放送の同番組では、企画開始からスピード帰宅をしたゲストに対し、スタジオで悲鳴が上がる場面があった。【映像】開始からわずか15分…“即帰宅”を決めた吉沢亮にスタジオ阿鼻叫喚今回は、全員で同じ競技にチャレンジし、最初に成功した人がその場で帰宅できる人気企画「達成したら即帰宅するねん」を開催。最後ま