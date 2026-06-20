◇サッカーW杯北中米大会サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ第2戦でチュニジアと対戦する。19日（同20日）にはモンテレイで前日練習を行う予定だが、想定外のアクシデントに見舞われた。日本代表が練習を行う直前に天候が急変。激しい雷雨で道路が冠水状態となり、大渋滞が発生した。日本代表の移動にも影響が出ており、当初の練習開始時刻を遅らせる事態となった。森保一監督は