メイクやスキンケア、家族との日常などを発信する元AKB48板野友美のYouTubeチャンネル。ファンからも好評なチャンネルだが、ある動画がSNSで議論を巻き起こしている。発端となったのは、6月11日に投稿された動画。板野が4歳の長女とともに夕食の準備をするものだった。「動画を撮影した週は板野さんの仕事が忙しかったとのことで、簡易キットを使って何品か料理を作りました。ケールのチーズナッツサラダを調理する際、事前に