ロサンゼルス・ドジャースは現地時間19日、大谷翔平投手（31）が育児休暇のため、チームから一時離脱していることを発表。大谷は同日に本拠位で行われるオリオールズ戦のスタメンから外れていた。大谷は昨年4月にも第1子誕生立ち合いのため、MLBの産休・育休制度である“父親リスト”を利用。球団は同19日に公式X（旧ツイッター）にて「大谷翔平は育児休暇によりチームを離れた。今週末のどこかで戻ってくる予定」と投稿した。