Snow Manの渡辺翔太（33=写真（上））と芳根京子（29=同（下））がダブル主演する舞台「ウェンディ＆ピーターパン」がシアターミラノ座を皮切りに今月12日から始まった。芳根京子が初のカレンダー発売 “吉永小百合的な清涼感”とノースキャンダルのプロ意識の高さ渡辺にとってはメジャーデビュー前の2018年10月に岩本照（33）と阿部亮平（32）とトリプル主演で舞台を踏んで以来、実に7年半ぶりのステージ。東京公演のチケット