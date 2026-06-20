女優・永野芽郁が主演した映画「かくかくしかじか」が１６日にネットフリックスで配信スタートした。映画は興収的にビミョーな結果に終わったが、ネトフリではトップをひた走っている。漫画家・東村アキコ氏の同名漫画が原作で、漫画家を夢見る高校生・林明子（永野）と、最恐の絵画教師・日高健三（大泉洋）による体当たりの交流が描かれている。劇場版が公開された２０２５年５月はちょうど週刊文春で永野と俳優・田中圭の