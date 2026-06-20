2026年6月10日、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）が報じた1本のニュースが、大きな注目を集めた。ChatGPTでお馴染みのOpenAIが、AIモデルの利用料金の「劇的な値下げ」を検討しているというのである。しかも、ライバルのAnthropicが値下げに動くことを見越した、先回りの検討だという。ただ、最近のAI界隈における「ある変化」を認識していた人々にとって、OpenAIとAnthropicの値下げ競争は、ある意味で当然の帰結だっ