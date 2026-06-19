モデルのローラ（36）の発表に、多くのコメントが寄せられている。【映像】ローラ、ビキニ姿＆農業に励む素肌をあらわにしたファッションこれまでにも、素肌があらわなファッションで農業に励む姿や、美ボディーが際立つビキニ姿で海を満喫する様子など、日常の様子をInstagramで発信しているローラ。ローラ、突然のお知らせ＆胸元あらわな“スケスケ”最新ショット2026年6月18日の更新では、胸元あらわな最新ショットととも