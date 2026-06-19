ソフトウェア開発者向けプラットフォームのGitHubで「正規のプロジェクトを複製してトロイの木馬を配布するリポジトリが約1万件見つかった」と開発者のOrchid氏が報告しました。リポジトリごとに名前や所有者が異なり、GitHub上では複製を示す「フォーク」として扱われていないため、一見しただけでは不正なコピーと気付きにくくなっています。I discovered a large-scale malware distribution on GitHubhttps://orchidfiles.com/