こんにちは、シューフィッターの佐藤靖青（旧・こまつ）です。靴の設計、リペア、フィッティングの経験と知識を生かし、革靴からスニーカーまで、知られざる靴のイロハをみなさまにお伝えしていこうと思います。ワークマンの製品が売れに売れています。もはやネットの口コミ記事やSNSでワークマンを見かけない日はないくらいです。靴も同様に、ハイテクランニングシューズから日常履き、防水靴も2000〜4000円台で展開しています。