サッカー韓国代表がワールドカップでメキシコに敗れたタイミングで、別の意味で視線を集めた人物がいる。音楽グループRoo’Ra（ルーラ）出身のコ・ヨンウク（50）だ。【写真】コ・ヨンウク「13年8カ月、無職として過ごした」コ・ヨンウクは6月18日、自身のX（旧ツイッター）にワールドカップ観戦や街頭応援に対する考えを投稿。韓国のオンライン上で物議を醸している。発端となったのは、2026年北中米ワールドカップのグループA第2