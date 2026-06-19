テレビアニメ『恋せよまやかし天使ども』はMAPPAが制作することが発表された。あわせてティザービジュアル、PV、メインスタッフ情報が解禁された。アニメ映像初披露となるティザーPVでは、ラストにはおとぎの声も？気になるキャスト情報は後日発表される。【動画】ラストに気になる演出！公開された『恋せよまやかし天使ども』PV■STAFF原作：卯月ココ（講談社「月刊デザート」連載）監督：岡本泰知キャラクターデザイン：岡真里