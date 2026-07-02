マインツ
『マインツ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月6日
2026年8月2日
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佐野海舟の今夏移籍が困難か、クラブSDは苛立ち「全く気に入らない」
マインツSDは「最悪のシナリオは絶対に起こらない」と引き留めに強い意欲
サッカーダイジェストWeb
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佐野海舟の移籍金が108億円超え、英名門クラブが争奪戦へ
英紙が移籍金を6000万ユーロ（約109億円）前後と予測しており注目が集まる
ココカラネクスト
2026年7月28日
2026年7月25日
2026年7月24日
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日本代表MF佐野海舟が渡欧「正直、実力不足」世界最高峰への挑戦覚悟
W杯ベスト32敗退を「実力不足」と総括し高いレベルの環境が必要と強調
共同通信
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佐野海舟がマインツ合流へ出発、プレミア移籍の可能性にも言及
リバプールが6000万ユーロ超の提示を準備と報じられ、移籍の去就に注目が集まっている
スポニチアネックス
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ユルゲン・クロップがドイツ代表の新監督に就任、今秋から本格始動
契約は4年で、北中米W杯後に辞任したナーゲルスマン氏の後任として就任する
サッカーダイジェストWeb
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クロップ氏がドイツ代表の新監督に就任、2030年W杯までの契約を締結
契約は8月15日から2030年W杯までで、初陣は9月24日のオランダ戦になる
スポニチアネックス
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プレミアリーグで日本人選手が10人に迫る可能性、韓国メディアが注目
鈴木彩艶や守田英正ら移籍が噂される選手を含め計10人に迫るとみられる
サッカーダイジェストWeb
2026年7月18日
2026年7月17日
2026年7月16日
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佐野海舟にリバプールが6000万ユーロ用意、アジア最高額移籍金に迫る
マインツが約4億6000万円で獲得した選手が2年で24倍の評価額に高騰したとのこと
サッカーダイジェストWeb
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佐野海舟にリバプールが6000万ユーロの移籍オファーを提示か
独大手紙『Bild』報道によると移籍金は約111億円を用意しているという
サッカーダイジェストWeb