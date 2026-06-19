6月21日（日）日本テレビ系で生中継する「FIFAワールドカップ2026日本×チュニジア」は、日本戦スペシャルアンバサダー本田圭佑選手が解説。さらに、前日特番にも現地から生出演する。強豪オランダとの初戦を2-2で引き分けた日本代表。チュニジア戦も、本田圭佑選手が解説！初戦に続き、どんな「本田語録」が飛び出すのか？■FIFA ワールドカップ 2026 日本×チュニジア6月21日(日) 10時25分~ 日本テレビ系全国ネット■緊急生放送!