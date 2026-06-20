イスラエルとレバノン内の武装組織ヒズボラが19日午後4時（現地時間）から停戦に入った。これらの武力衝突で中断していた米国とイランの協議が再び動き出すきっかけになったとみられる。米国のある高官はこの日、ロイター通信に「米国とカタール交渉団がイランの協力を得て合意を引き出した」とし、このように明らかにした。同日、イラン側からは決裂した米国との交渉を数日以内に再開するための計画を立てているという立場が出て