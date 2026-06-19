中国の旅行会社が、日本への団体旅行を再開させる動きが広がっていますが、19日夕方になって、突然、国有の旅行会社が団体旅行の募集を停止したことが分かりました。中国国有の旅行会社は、これまで見合わせていた日本行きの団体旅行を来月から再開させ、インターネット上で参加者を募集していましたが、19日夕方になって突然、募集を停止したことが分かりました。東京・大阪などを訪れる6泊7日の団体旅行のツアーの募集が始まって