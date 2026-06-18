ブラジル・サンパウロ州リメイラの地上約40メートルにかかる橋から女性が"ロープなし"で投げ出され、死亡した事故。ブラジル当局や現地メディアは、同事故で6人が逮捕されたことなどを報じている。【写真を見る】婚約者の目の前で「命綱」もなく空中に放り出されたマリアさん（21）。地上約40mの高さから落ちていく戦慄の瞬間この悲劇に見舞われたのはマリア・エドゥアルダ・ロドリゲス・デ・フレイタスさん（21）。現地時間6