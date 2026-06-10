スタジオパーソルでは、「はたらくを、もっと自分らしく。」をモットーに、さまざまなコンテンツをお届けしています。 「心も身体も健康にかわいくなりたい阪大卒ニート女。YouTubeで一生喋ってる」がキャッチフレーズの綾瀬ちいさんは、チャンネル登録者数12万人を超えるYouTuber。ユーモアあふれる赤裸々で軽快なトークが人気です。 2026年4月には、初の著書『「フツーに生きる」