無印良品の「蒸れにくいペチパンツ」を紹介しますESSE-online

暑い季節のボトムス問題を解決 無印良品の「蒸れにくいペチパンツ」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ESSE-onlineのライターが無印良品の「蒸れにくいペチパンツ」を勧めている
  • やわらかくテロンとした肌触りが心地よく、汗ばむ日でもサラッと快適
  • プリントタイプは肌当たりが優しく、チクチク感じにくい仕様だそう
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