チェルシーからレアル・マドリードに移籍したスペイン代表DFマルク・ククレジャが、この決断に至った背景を明かした。スペイン『MARCA』が伝えた。バルセロナ下部組織出身のククレジャは、スペイン複数クラブでのプレイを経て、2022年夏にブライトンからチェルシーへ完全移籍。豊富な運動量と闘争心あふれるプレイを武器に今季もプレミアリーグ33試合に出場して1ゴール4アシストを記録していた。スペイン代表の一員として北中米ワ