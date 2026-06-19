2024年12月、入浴中の不慮の事故によって中山美穂さんが亡くなって1年半──。NEWSポストセブンの取材で、歌手デビューした6月21日を前に、彼女がデビュー前に収録した13歳のときの「幻のデモテープ」が見つかっていたことがわかった。【実際の写真】デビュー前の歌声が収録されているカセットテープ、恋人のミュージシャン男性になだれかかる中山美穂さん、私服のピンヒールで歩く姿NEWSポストセブン取材班が40年以上前の古い