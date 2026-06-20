『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります!』の主題歌「貸しっぱなしデスティニー」やオープニング曲「また帰ってきたケロッ!とマーチ」を、映画映像を背景に歌える――JOYSOUNDで、同作とのコラボキャンペーンがスタート。キャストサイン入りポスターなどが当たるプレゼント企画も実施される。『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります!』×JOYSOUNDコラボキャンペーン○主題歌＆オープ