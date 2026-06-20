福岡県内で女子高校生が面識のない男に車で連れ去られ、覚醒剤を注射されて性的暴行を受けるなどした事件があり、わいせつ誘拐、不同意性交等致傷などの罪に問われた住居不定無職の被告の男（４９）の裁判員裁判で、福岡地裁小倉支部は１９日、懲役１５年（求刑・懲役１８年）の判決を言い渡した。判決によると、被告は昨年４月、「アンケートに答えたら謝礼で１万円あげる」などと同県内の路上で女子高校生に声をかけて車で連