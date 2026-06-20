トランプ大統領（左）＝19日、米アンドルーズ空軍基地（AP＝共同）【ワシントン、エルサレム共同】トランプ米大統領は19日、イスラエル側に対し、レバノンの親イラン民兵組織ヒズボラとの停戦に合意するよう要求したとNBCテレビの電話取材で述べた。米政府当局者は、双方が現地時間同日午後4時（日本時間午後10時）からの停戦で合意したと共同通信の取材に答えた。イスラエルとヒズボラは公式の反応を示していない。核問題を含め