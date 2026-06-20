〈丸刈りの野球少年→イケメンすぎる税理士として“ナンバーワンホスト”に→引退……年間3億を売り上げた男性（33）が明かすホスト業界の“暗部”〉から続く元「ナンバーワンホスト」であり、現在は税理士事務所の代表社員を務める夜野仁さん（33）。彼のもとには、風俗店やキャバクラなどで勤務するナイトワーカーが税務の相談に訪れるという。【そりゃ売れるわ…】ホスト時代の夜野さんや、幼少期の写真をたっぷり見る顧客