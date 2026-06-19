雨の日に外出する際や、屋内で防水スプレーを使用する際の注意点について、消費者庁がXの公式アカウントや公式サイトで紹介しています。【怖い】傘が思わぬ凶器に！？消費者庁が警告する雨の日に潜む“身近な危険”です消費者庁は「【雨の日のけがに注意−傘の持ち方にも気を付けて！】」「梅雨の時期は、体調変化だけでなく、転倒や傘でのけがなどにも注意が必要です」と投稿。主に次のような事故が発生しているといいます