ローカル線「フラワー長井線」を運行する第３セクター・山形鉄道（山形県長井市）が、クラウドファンディング（ＣＦ）で集めた約７８５万円について、ＣＦ運営会社「うぶごえ」（東京都）から支払い期限の１月末を過ぎても大半が入金されていないことが１９日、山形鉄道への取材で分かった。山形鉄道は利用者の減少で赤字経営が続いているほか、１億円超の特殊詐欺被害に遭ったことなどを受け、経営改善の資金を募るため、昨年