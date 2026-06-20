今回もホクホク散財！夏の文具のお祭り「文具女子博トーキョー2026」。会場をめぐった様子に続いて、実際に購入した文具をご紹介します。さっそく一部は使ってみました！会場レポートはこちらhttps://getnews.jp/archives/3723452今回の購入品今回の筆者の購入品は・パイロット「カクノ」・コピック「マルチライナープラス」・呉竹「キュアパンチ」・ウチハクなどなど……。文具好き同士で購入品を紹介しあうのもイベントの醍醐味