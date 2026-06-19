G510の特別試聴ブース 6月19日から開幕したオーディオ総合イベント「OTOTEN2026」。今年はVTuber・AZKiに加え、声優・歌手 安野希世乃もアンバサダーを務めており、2名の楽曲が本格的な機材と環境で聴くことができる特別試聴ブースを用意(G510)している。なお、OTOTENは入場無料だか、事前登録が必要。 ブースの展開は20日、21日の一般公開日のみ。整理券制、完全入れ替え制で、整理券の配布