子どもの小さな手を“実際に握れる形”で残した作品がSNSで大注目を集めている。 【写真】ぷにぷに感がたまらない この作品は英語の「squeeze（握る、押しつぶす）」に由来する柔らかな「スクイーズ」の素材で作られており、小さな指や手のしわ、ふっくらした丸みまで細かく再現。もちもちとした感触も特徴で、実際に握ってみると、本当に子どもと手を繋いでいるかのような気持ちになる仕上がりだ。 ユーザー