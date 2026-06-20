【ロンドン＝工藤武人】英南部ベッドフォード近郊で１９日、列車同士が衝突する事故があり、英鉄道警察によると、１人が死亡、約９０人が負傷した。救急当局によると、負傷者のうち１１人は重体という。衝突した列車はいずれもロンドン方面に向かっていた。英紙デイリー・テレグラフは、安全システムが作動して停止した一方の列車に、別の列車が追突したとする関係者の話を報じた。英当局が事故原因を調べている。