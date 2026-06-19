働き続けていても、家族で十分な食事をとることが難しい――。【調査結果】物価上昇の影響により普段の生活でよくとっている行動は…認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパン（東京都大田区）が、同法人運営のフードバンク事業『グッドごはん』を利用する低所得のひとり親家庭へアンケート調査を実施した結果、保護者の多くが日常的に自身の食事を削っているなど、切迫した実情が明らかになりました。本記事では、アンケート調査に