6月14日、タレントのボビー・オロゴンこと近田ボビー容疑者が、知人女性に性的暴行を加えたとして不同意性交の疑いで逮捕された。「各社の報道によれば、4月21日に女性がボビー容疑者に呼び出されて千葉県内の民家に入ったところ、体を触られるなどの被害にあったと伝えられています。防犯カメラなどの捜査から、6月14日未明にボビー容疑者が海外から羽田空港に帰国したところ、逮捕されたそうです」（スポーツ紙記者）“天然キ