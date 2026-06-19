日清食品が自主回収する「日清ソース焼そばカップチキンスープ付き」日清食品は19日、カップ焼きそば「日清ソース焼そばカップチキンスープ付き」に合成樹脂片が混入していたとして、出荷した約28万7千個を自主回収すると発表した。商品に粉末ソースを投入する設備の一部に不具合が生じた際に混入した可能性があるという。回収するのは、グループ会社の東日本明星埼玉工場で製造した、賞味期限が2026年9月10日の商品。日清