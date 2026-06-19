Ｗ杯北中米大会に出場しているモロッコ代表の主将、ＤＦアシュラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン）が、強姦罪で裁判を受けると欧州メディアが１９日、一斉に報じた。フランスの国際ニュース専門チャンネル「フランス２４」は、「ハキミがオー＝ド＝セーヌ県の刑事裁判所で強姦罪の裁判を受けることになったと、ヴェルサイユ控訴裁判所が金曜日に声明で発表した」と伝えた。裁判の期日はまだ決まっていないという。仏主要メデ