パラグアイとトルコの一戦で新ルールが適用された北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月19日、グループDの第2節でパラグアイ代表とトルコ代表が対戦。前半アディショナルタイムにパラグアイ10番のMFミゲル・アルミロンが一発退場になった。前半アディショナルタイム、プレーが止まった場面で両チームの選手が入り乱れ、あわや乱闘騒動に。小競り合いの外でパラグアイのアルミロンがトルコの選手に口を手で隠して何かを発言