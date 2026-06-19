学歴は意味がないと言われて久しいが、実際のところ、多くの親は子に良い学歴を身につけさせたいと思っているのがホンネだろう。そこで重要になるのが塾選びだ。日本で一番学歴を愛している学歴活動家のじゅそうけん氏が、小中高それぞれの塾選び戦略を語るーー。 みんかぶプレミアム特集「中学受験 夏休みで伸びまくるコツ」第３回。小中高それぞれのタイミングにおける最強の塾選び戦略を考える 受験熱が過熱し