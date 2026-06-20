「ぼーっとしている」子は、そのままぼーっとさせたほうがいい 何もしていない時間は、脳の大事な作業中 子どもが何もせず、ぼーっとしている姿を見ると、つい声をかけて何かさせたくなってしまうものです。このままで大丈夫だろうか、時間をムダにしているのではないかと、不安になります。 しかし、何もしていないように見えるときにも、脳のなかではしっかりと活動が続いています。これはDMN（デフ