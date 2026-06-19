18日、英ケンブリッジシャーにある動物園の前に立つ警察官/Joe Giddens/PA Wire（CNN）英国警察は、動物園のワニの囲いの中で3歳の男の子が重体で発見された事件を受け、殺人未遂の疑いで男1人を逮捕した。ケンブリッジシャー警察の発表によれば、18日の「午後1時24分、3歳男児の関係する事案が発生し、その結果男児がワニの囲いの中に入ってしまったとの通報を受け、警察官が動物園に駆けつけた」。男児は重傷を負い病院に搬送さ