俳優の岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS系金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜後10：00）が19日に最終回を迎え、31年前に起きた「田鎖家一家殺傷事件」の真相がついに明かされた。一方で、ラストは重要人物の生死が描かれないまま幕を閉じる異例の展開となり、SNSでは「最後どうなったの？」「前代未聞の終わり方」などの声が相次ぎ、衝撃が広がっている。【写真】前代未聞の演出…”謎を残した”シーン本作は