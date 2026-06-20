【モンテレイ（メキシコ）１９日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦のチュニジア戦（２０日、メキシコ・モンテレイ）に臨む日本代表が１９日、午後６時から同地で前日練習を行った。この日の練習は、左膝負傷でキャンプ地・ナッシュビルに残ってリハビリ中のＭＦ久保建英、体調不良でホテル静養したＦＷ町野修斗を除く２４人で行った。モンテレイは午後４時前後から