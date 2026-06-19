深刻化するバスの運転手不足に新たな一手です。網走市のバス会社でインドネシア人の男性運転手がデビューし、初日の様子に密着しました。バスを入念に点検し、運転席に座ったのは、インドネシア人のウィルさんです。 網走市内のバス会社が２０２５年に初めて採用した外国人運転手で、この日が乗客を乗せてのデビュー初日です。（乗客）「丁寧な運転でとても安心して乗ることができました。笑顔が素敵な方なのでご