【シャトレーゼ】2026年6月新発売の「注目スイーツ」3選手頃な価格で本格的なスイーツを楽しめる「シャトレーゼ」。2026年6月も、初夏にぴったりの爽やかな味わいの商品や季節限定スイーツが続々と発売されています。今回はその中から、フードライターが選んだティータイムや手土産にも活躍しそうな注目の商品を実食レビューします。ぜひチェックしてみてくださいね。【画像】シャトレーゼ年間売上ランキング！3部門のTOP3を見る1.