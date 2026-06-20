今回は、社内不倫をする女性が、不倫相手の妻の言葉に心がざわついた話を紹介します。「夫と結婚したいならどうぞ」「会社の既婚の先輩と不倫している私。先輩はなかなか奥さんと別れてくれませんでしたが、この前ようやく奥さんとの離婚と私との結婚を決めてくれたんです。そんなある日、先輩の奥さんに呼ばれ、カフェでお茶することに。ちなみに先輩の奥さんと私は勤務先が一緒なので、知り合いです。そして、『あなた、夫と不倫