最近、北朝鮮の国境地域で、保衛機関による中国携帯電話（中国通信網を利用する携帯電話）の使用者に対する取り締まりが一段と強化されていることが分かった。19日、デイリーNKの咸鏡北道の消息筋は、「最近、会寧（フェリョン）市や茂山（ムサン）郡、穏城（オンソン）郡など国境地域で、中国携帯電話の使用者に対する保衛員の取り締まりが目に見えて強化されている」と伝えた。北朝鮮当局は、不法な中国携帯電話の使用を、国家の