人気男性アイドルの7センチの“身長サバ読み”告白をきっかけに、ネットでは論争が白熱している。「6月14日公開のYouTube『よにのちゃんねる』で、たびたび話題になってきたHey! Say! JUMP・山田涼介さんの“身長サバ読み”が、本人の口から改めて語られたのです」（芸能記者）この日は、「山田さんの過去の言動が法的にアウトかどうか」を現役弁護士芸人・こたけ正義感さんが検証する企画が行われた。「そこで山田さんは、今