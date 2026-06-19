『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」のコラボレーションカフェが、東京・渋谷、大阪・心斎橋、愛知・名古屋にあるPARCOの「THE GUEST CAFE BY PARCO」各店で期間限定で開催されることが発表。公開されたメニューの1つが、「人の心とかないんか」「極悪」とSNSで話題になっている。【写真】ところどころ闇が深い『映画ちいかわ』コラボカフェのメニュー一覧■味変もできる気遣い感じるメニュー今回開催が