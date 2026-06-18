「映え」よりも「リアル」へ。若い世代を中心に、写真共有アプリ「BeReal.」の利用が広がっています。フランス発の写真共有アプリ「BeReal.」は6月16日、日本国内の月間アクティブユーザー数（MAU）が650万人を突破したと発表しました。前年同期から約150万人増え、前年比で約30％の成長となっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■「リアル」な日常共有で利用拡大BeRealは、1日1回ランダムな時間に