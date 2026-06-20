自衛隊を巡る“不適切発言”によって、所属する立憲民主党から6月17日に処分を言い渡された古賀千景参議院議員。その処分内容の甘さに国民が憤慨する中、ついに“抗議文”も提出される事態となっている。【写真】「自慢の父は自衛官です！」古賀氏を“オーバーキル”した金メダリストのイケメン父「豊かな子どもたちは、自衛隊とかなりませんよ」発端となったのは、6月15日の参議院予算委員会における古賀氏の発言。約30年にわ